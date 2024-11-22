Kılıçdaroğlu\'ndan Kayyum Tepkisi: \'Halkın İradesini Gasp Ediyorlar!\'

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(ANKARA)- Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur! Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz! Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız."