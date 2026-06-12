Kılıçdaroğlu'ndan LGS Mesajı

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Anne, babalarınız ve bizler için sizler; alacağınız puanlardan çok daha değerlisiniz. Unutmayın ki hayat, tek bir sınavdan ibaret koca bir düzlük değildir. Önünüzde binbir farklı yolun açılacağı uzun ve güzel bir hayat var. Hepinize yarın gireceğiniz sınavda başarılar dilerim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin güvencesi, sevgili evlatlar;"

Yarın, büyük bir emek, sabır ve fedakarlıkla uzun bir süre içerisinde hazırlandığınız liselere giriş sınavına gireceksiniz. Aylardır verdiğiniz mücadele, döktüğünüz alın teri ve gösterdiğiniz gayret için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi, bu emeğin karşılığını alma ve kendinize inanma zamanı.

Sınav salonuna girerken bilmenizi isteriz ki; anne, babalarınız ve bizler için sizler; alacağınız puanlardan çok daha değerlisiniz. Unutmayın ki hayat, tek bir sınavdan ibaret koca bir düzlük değildir. Önünüzde binbir farklı yolun açılacağı uzun ve güzel bir hayat var. Hepinize yarın gireceğiniz sınavda başarılar dilerim."