Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Grup Toplantısı Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Grup Toplantısı Başvurusu

08.06.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanlığı'nın yazısını işleme almayınca TBMM'ye başvurdu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapacağına ilişkin yazısı CHP Grup Başkanlığı'nca işleme konulmayınca TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Meclis'e gönderilen yazıda, yarın grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı belirtilerek grup toplantısı ziyaretçilerinin Meclis'e girişi için talepte bulunuldu ve ziyaretçi listesi iletildi.

CHP Grup Yönetim Kurulu'nun yarın saat 13.30'da CHP Grubu'nda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşacağını bildirmesinin ardından, hafta sonu TBMM'de grup toplantısı yapacağını sosyal medyadan duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da CHP Grup Başkanlığı'na grup toplantısı gündemi iletti. CHP Genel Merkezi'nden CHP Grubu'na gönderilen yazıda, "Grup Genel Kurulu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacaktır. Saat 13.30: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması" ifadeleri yer aldı. Bu yazı, resmi yazışma teamüllerine uygun olmadığı gerekçesiyle CHP Grup Başkanlığı'nca işleme konmadı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu bu kez TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Kılıçdaroğlu imzasıyla Meclis'e gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 9 Haziran 2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Grup Toplantısı Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:25:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Grup Toplantısı Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.