Kılıçdaroğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

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Kılıçdaroğlu, çerçeve yasaların açık hukuk ilkeleriyle hazırlanması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmeli, üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen "çerçeve yasa" çalışmalarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Elinde CHP kütüphanesinden 1989'a ait raporla geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "1980'li yıllar, 'Kürt' demenin bile zor dillendirildiği darbe sonrası yıllar. O yıllardaki CHP olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), bir tabuyu yıkarak 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunu' adlı kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, Kürt realitesinin kabul edilmesi, ana dil yasaklarının kaldırılması savunuluyordu." dedi.

Kılıçdaroğlu, 2 yıl sonra kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetinin ilk ziyaretini Diyarbakır'a yaptığını anımsattı. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eski CHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün kürsüye birlikte çıkarak, "Kürt realitesini kabul ediyoruz" açıklamasını yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O açıklama Cumhuriyet tarihimiz için önemli bir andı ve çok önemli bir adımdı. Buna biz öncülük etmiştik. İlk kez biz cesaretle bu sorunun çözülmesi için önemli bir adım atmıştık. Daha sonraki yıllarda da CHP çok sayıda benzer Kürt raporları hazırladı. Bu raporların tümü partimizin arşivindedir.

2020'de yaptığımız kurultayda da yine bu soruna değinmiş ve 'Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM'nin öncülüğünde çözülecek, Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir' diye taahhüt etmiştik. 2026'da bizim önerimize gelindi, sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi ve Meclis bu görevi üstlendi."

Gerçekçi bir çözüm mimarisinin en az dört boyut içermesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir, terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve dördüncüsü dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bugün konuşulan meselenin "yalnızca bir güvenlik başlığı, bir yasa hazırlığı, yalnızca bir örgütün silah bırakması veya kendini feshetmesi olmadığını, terörün bitmesinin Türkiye için tarihsel bir fırsat olduğunu" belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreç, ancak Cumhuriyet'in kurucu ilkeleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik meşruiyetiyle, hukuk devletiyle, eşit yurttaşlıkla üniter yapıyla, üretken kalkınmayla ve bağımsız dış politika iradesiyle başarıya ulaşabilir. Çünkü bugün konuştuğumuz mesele, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin nasıl bir ülke olacağı meselesidir. Bu nedenle asıl soru şudur: Terör sonrasında nasıl bir Türkiye kurulacaktır? Silahların susması kendi başına kalıcı bir barışa dönüşecek midir?"

Türkiye'nin bu meseleyi çözmeden, güçlü bölgesel bir aktör olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, sürecin tüm aşamalarının bundan sonra da TBMM merkezli yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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