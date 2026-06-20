Kılıçdaroğlu'ndan YKS'ye Girecek Gençlere Mesaj

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli evlatlarım, YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, umutla hatırlayacağınız bir sınav olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun."