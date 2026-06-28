Kılıçdaroğlu, Vatandaşlarla Buluştu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü sırasında mola verdiği dinlenme tesisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet ederek. hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan Ankara'ya yolculuğu sırasında mola verdiği dinlenme tesisinde vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği yolculuk sırasında mola verdiği dinlenme tesisinde vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi.