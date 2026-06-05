Kilis Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

KİLİS Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Hakan Bilecen, partisinden istifa ettiğini düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. Halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart seçimlerinde CHP'den aday olarak yüksek oy alarak Belediye Başkanı olduğunu kaydeden Bilecen, Belediye Başkanı seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilen sözlerin yerine getirilmediği kaydetti.

'KARGAŞADAN KİLİS BELEDİYESİ'Nİ BİR TARAFA KOYMAK İSTİYORUZ'

Bilecen, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Malum butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan gayriresmi genel başkan. Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz. Kilis'e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma 'Bağımsız Belediye Başkanı' olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.