Kilis Belediyesi, camileri ramazan ayına hazırlıyor - Son Dakika
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Kilis Belediyesi, camileri ramazan ayına hazırlıyor

Kilis Belediyesi, camileri ramazan ayına hazırlıyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki 57 cami ve 6 mescitte başlatılan temizlik çalışmaları, ramazan ayına kadar devam edecek. Camilerin halıları yıkanıp dezenfekte edilerek vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanacak.

27.02.2024 15:56  Güncelleme: 16:03
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Kilis Belediyesi, temizlik çalışması başlattığı camileri ramazan ayına hazırlıyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki 57 cami ve 6 mescitte başlatılan temizlik çalışmaları, ramazan ayına kadar devam edecek.

Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması için camilerin halıları yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Temizlik çalışmalarının yapıldığı Hacı Ömer Faruk Kayabaş Cami'sini ziyaret eden Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, geçmiş yıllarda yapılan camilerin temizliğini bu yıl da devam ettireceklerini söyledi.

Ramazan ayı başlamadan tüm camilerin temizliğinin yapılacağını kaydeden Ramazan, "Depremde hasar gören ve kapalı olan camiler hariç kent merkezindeki 57 cami ile 6 mescidin temizliğinin bitirilerek vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması sağlanacak." dedi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da camilerin temizlenerek halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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