Kilis'in 52 yıllık antika saat ustası zamanı ayakta tutuyor - Son Dakika
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Kilis'in 52 yıllık antika saat ustası zamanı ayakta tutuyor

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Kilis'te yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Çınaroğlu, 52 yıldır 10 metrekarelik dükkanında antika saat tamiri yaparak adeta zamanı ve mesleğini ayakta tutuyor.

13.08.2024 23:08
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Kilis'in 52 yıllık antika saat ustası zamanı ayakta tutuyor

10 metrekarelik dükkanında antika saat tamirciliğine bir ömür adadı

KİLİS - Kilis'te yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Çınaroğlu, 52 yıldır 10 metrekarelik dükkanında antika saat tamiri yaparak adeta zamanı ve mesleğini ayakta tutuyor.

Kilis'te yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Çınaroğlu, doğup büyüdüğü memleketinde 52 yıldır antika saat tamiri yaparak mesleğini ayakta tutuyor. İlkokulu bitirdikten sonra saat tamiri işine başlayan Ahmet Çınaroğlu, genç yaşta babasının desteğiyle başladığı işini yarım asırdır sürdürüyor. Çınaroğlu, 10 metrekarelik dükkanında sürdürdüğü mesleğinin kentteki son temsilcilerinden olduğu için yeni nesillere bu işi öğretmek istiyor.

Saat tamirciliği yaparak 3 çocuğunu okuttu

Askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak hayatının geri kalanını 10 metrekarelik işyerine sığdıran 64 yaşındaki antika saat ustası Ahmet Çınaroğlu, yıllarca çalışarak 3 çocuğunu okuttu. Eski mesleklerin çoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyen ve gençlerin mesleklerine sahip çıkmasını isteyen Çınaroğlu, "Ben, 10 metrekarelik dükkanıma 52 yılımı sığdırdım. 3 çocuğumu okuttum ve emekli olarak bugünlere gelene kadar ilk günkü heyecanımla yılmadan çalışmaya devam ediyorum. Gelecek nesil için çok umudum yok. Çünkü onlar bu mesleklere bakmayacaklar. Bizler, saat tamircisi olarak son kişileriz, çok yakında bu meslek de biter" dedi.

"Yaşımdan büyük saatleri tamir ederek duvarıma asıyorum"

Kendi yaşından büyük saatleri dahi tamir edebildiğini söyleyen Çınaroğlu, "Ben yapamazsam bu antika saatler çöpe atılacak. İşini severek yapabilmek çok önemli yoksa hemen sıkılırsın. Ben saatleri yaptıkça mutlu oluyorum ama bu heyecan yeni nesilde yok. Ben çocuklarımı çok iyi şekilde okutarak mesleklerinin başına getirdim" şeklinde konuştu.

Mesleğe ilk başladığı zaman kendisine işi öğreten ustasını da unutmayan Çınaroğlu, "Biz bu mesleği ustalarımız öğretti. Hatta ustam bana, 'Oğlum, yaptığın iş ne olursa olsun, bedava dahi olsa onu en iyi şekilde yap' derdi. Bu öğütler, hayatımın her alanında bana rehber oldu. Allah'ım mekanını cennet etsin, bize sanatı dört dörtlük öğretti. Huy, ahlak ve insanlığı da dört dörtlük öğretti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kilis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'in 52 yıllık antika saat ustası zamanı ayakta tutuyor - Son Dakika

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