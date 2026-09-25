Kilis Musabeyli\'de hafif ticari araçla hafriyat kamyonu çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı

Kilis Musabeyli'de hafif ticari araçla hafriyat kamyonu çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Musabeyli ilçesinde hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada araçtaki sürücü ile iki kişi ağır yaralanarak Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kilis'te hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
M.D. (70) idaresindeki 79 DZ 753 plakalı hafif ticari araç, Musabeyli ilçesi Şenlikçe köyü mevkisinde, R.Ç. (60) yönetimindeki 06 FHF 726 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki N.D. (68) ve Ö.D. (37), Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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