Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kilis Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kilis Orman İşletme Müdürümüz Sayın İsmet Gümüş vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet makamı ali olsun."
Gümüş'ün cenazesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kilis Orman Müdürü İsmet Gümüş'ü Kaybettik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?