Kilis'te 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı

Kilis Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Anma Çadırı" kuruldu.

Kilis Valiliği tarafından Kilis Belediyesi fuar alanına kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Vali Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da gerçekleşen hain kalkışmanın 10. yılını idrak ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu cesaret, feraset ve kararlılıkla demokrasisine, devletine ve milli iradesine sahip çıkmış, aydınlık geleceğine olan inancını tüm dünyaya ilan etmiştir."

Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihsel seyrini anlatan fotoğraf sergileri, video gösterimleri, bilgilendirici içerikler, bir anı defteri ve çeşitli deneyim alanları, 15 Temmuz ruhunu tüm yönleriyle ziyaretçilerle buluşturdu.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla kurulan anma çadırı, 15 Temmuz destanının ruhunu dijital ve görsel ögelerle modern bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.

Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.