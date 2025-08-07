Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

KİLİS'te, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A.M.A., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.A.'yı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-
