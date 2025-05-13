Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.
Sergisinin açılışının ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteri yaptı. Öğrenciler sıra gecesi, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Programa katılan Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?