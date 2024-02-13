Kilis'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan U.D, Akpınar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

13.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'yi Akpınar Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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