Kilis'te Horoz Karası üzüm hasadı başladı - Son Dakika
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Kilis'te Horoz Karası üzüm hasadı başladı

Kilis\'te Horoz Karası üzüm hasadı başladı

Kilis'te önemli bir bağcılık bölgesi olan Süngütepe köyünde Horoz Karası üzümün hasadı başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve üreticilerin fiyatların yükselmesini umut ettiğini belirtti.

09.08.2024 16:04
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KİLİS'te, 'Horoz Karası' cinsi üzümün hasadı başladı.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadına başlandı. Kilis'teki ilk hasat Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe köyünde yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kentte 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını söyledi. Bu yıl iklim şartlarından dolayı rekoltenin düşük ve fiyatların düşük olduğuna değinen Özdemir, "Üreticilerimizin umudu üzüm için şu anda açıklanan fiyat 16 TL çok düşük bir rakam. Beklentimiz en az 20 TL olması" dedi.

Üzüm hasadı yapan çiftçilerden Mustafa Aytekin ise 42 derece sıcak altında bağda hasat yaptıklarını belirterek, fiyatların yükselmesini umut ettiklerini kaydetti.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS- DHA

Kaynak: DHA

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