Kilis\'te Horoz Karası üzüm hasadı başladı

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KİLİS'te, 'Horoz Karası' cinsi üzümün hasadı başladı.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadına başlandı. Kilis'teki ilk hasat Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe köyünde yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kentte 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını söyledi. Bu yıl iklim şartlarından dolayı rekoltenin düşük ve fiyatların düşük olduğuna değinen Özdemir, "Üreticilerimizin umudu üzüm için şu anda açıklanan fiyat 16 TL çok düşük bir rakam. Beklentimiz en az 20 TL olması" dedi.

Üzüm hasadı yapan çiftçilerden Mustafa Aytekin ise 42 derece sıcak altında bağda hasat yaptıklarını belirterek, fiyatların yükselmesini umut ettiklerini kaydetti.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS- DHA