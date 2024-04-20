Kilis'te Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kilis'te Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Kilis\'te Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 aşamalı olarak 13 noktada yapılan huzur ve güven uygulamasına 28 devriye ve 96 personel katıldı. Uygulama sonucunda 5 aranan şüpheli yakalanırken, 810 kişi ve 397 araç kontrol edildi. Ayrıca, 3 araç sahibine toplamda 7 bin 776 TL para cezası kesildi.

20.04.2024 13:48
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Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.

2 aşamalı olarak 13 noktada 28 devriye ve 96 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması icra edildi.

Uygulamada, 5 aranan şüpheli yakalandı, 810 kişi ile 397 araç kontrol edildi ve 3 araç sahibine 7 bin 776 TL para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Kilis, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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