Kilis\'te Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

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Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.

2 aşamalı olarak 13 noktada 28 devriye ve 96 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması icra edildi.

Uygulamada, 5 aranan şüpheli yakalandı, 810 kişi ile 397 araç kontrol edildi ve 3 araç sahibine 7 bin 776 TL para cezası kesildi.