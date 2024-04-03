Musabeyli\'de İzinsiz Kazı Yapan 13 Şüpheli Yakalandı

Erzurum Üniversite Öğrencileri İhtiyaç Sahibi Çocukları Mutlu Etti

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan yardımlarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmalarıyla büyük bir başarı elde etti.