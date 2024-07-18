Kilis'te Jandarma Ekipleri Fıstık Hırsızlığına Karşı Denetim Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Jandarma Ekipleri Fıstık Hırsızlığına Karşı Denetim Yapıyor

Kilis'te hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığı için jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla üreticileri uyarırken, köy sakinleri ise jandarmaya teşekkür etti.

18.07.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan fıstıkta, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 75 bin 400 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriliyor.

Terör suçları başta olmak üzere kentte meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan hasat zamanında fıstık hırsızlarına karşı da denetim yapıyor.

1 milyon 250 bin dikili fıstık ağacının bulunduğu Kilis'te, Yavuzlu ve Akıncı köyü bölgelerini gezen ekipler, önleyici kolluk devriyeleri sırasında dron ile havadan takip ve denetim yapıyor.

Güvenlik korucusu, komando ve motosiklet takviyeli asayiş timlerince devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla üreticileri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Üretici Hasan Hüseyin Orman, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

Akıncı köyü muhtarı Ahmet Kütle de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarmamız fıstık hırsızlığını önlemek için 7/24 devriye geziyor. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Jandarma Ekipleri Fıstık Hırsızlığına Karşı Denetim Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 11:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Jandarma Ekipleri Fıstık Hırsızlığına Karşı Denetim Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement