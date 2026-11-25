Kilis'te kabak çekirdeği yüklü tır alev aldı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde seyir halindeki kabak çekirdeği yüklü tır yanmaya başladı. Sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kilis'te seyir halindeyken alev alan kabak çekirdeği yüklü tırda hasar oluştu.
M.Ş. idaresindeki 79 ABS 53 plakalı kabak çekirdeği yüklü tır, Kilis- Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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