Kilis'te motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı etkinliği düzenlendi.

"Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek" projesi kapsamında motosiklet ve bisiklet sürücülerinde kask kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık korteji ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Motosikletliler tarafından oluşturulan kortej Hacı Cümbüş Camisi önünden başlayıp Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde sonra erdi.

7 Aralık Üniversitesi Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde projenin tanıtımı yapıldı.

Tanıtımda projede kask kullanımının öneminden bahsedildi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, projedeki amaçlarının trafikte can güvenliğini arttırarak kask kullanımına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ise kask kullanımının trafik kazalarında baş ve beyin yaralanmalarını önlemedeki rolü, güvenli sürüş kuralları ve trafik bilincinin yaygınlaştırılması konularında bilgilendirmede bulundu.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.