Kilis'te Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Kilis'te Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis\'te Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde hayvancılıkla uğraşan F.K.'nın kaybolan 12 küçükbaş hayvanı, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. F.K., hayvanların ahırda olmadığını fark ederek jandarmadan yardım istemişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı ve yapılan arama sonucunda hayvanlar arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

01.05.2024 15:29
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Kilis'te kaybolan 12 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde hayvancılıkla uğraşan F.K. 12 küçükbaş hayvanın ahırda olmadığını, kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika

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