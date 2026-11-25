Kilis'te dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik emniyet birimleri ile kuyumcu esnafı arasında bilgilendirme ve işbirliği toplantısı düzenlendi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kuyumcularla bir araya geldi.

Toplantıda dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ele alınırken, emniyet birimleri ile kuyumcu esnafının koordineli hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle altınlarını satmak üzere kuyumculara gelen vatandaşları emniyet ekiplerine bildiren duyarlı esnafa plaket verildi.

Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Bilik, dolandırıcılıkla mücadeleye katkı sunan kuyumcu esnafına teşekkür etti.