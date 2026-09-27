Kilis'te manevra sırasında traktörden düşen 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tarlasını süren 65 yaşındaki kişi, manevra sırasında traktörden düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kilis'te kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tarlasını süren Mehmet Ünal (65), manevra yaptığı sırada traktörden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ünal'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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