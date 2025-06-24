Kilis'te motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
H.A. (67) yönetimindeki 79 ABZ 829 plakalı motorlu bisiklet, Aşıt Mahallesi Zafer Caddesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motorlu bisiklette bulunan E.Ö. (76), ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Motorlu Bisiklet Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?