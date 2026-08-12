Kilis\'te motosiklet kazası: 1 ölü

KİLİS'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Demir (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Elbeyli kara yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Ö.D.'nin kullandığı 27 ARC 93 plakalı otomobil ile İbrahim Demir'in idaresindeki 79 ABD 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demir ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbrahim Demir doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ö.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.