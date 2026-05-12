Kilis\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

KİLİS'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü H.Y. ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 27 BAL 614 plakalı motosiklet ile K.Ç. yönetimindeki 27 VG 749 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.Y. ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
