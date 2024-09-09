Kilis'te Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servislerini denetledi. Denetimlerde, çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemler anlatıldı.

09.09.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda 36 devriye ve 214 personel ile 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimler arttırıldı.

Özellikle okul çevresinde yer alan bakkal ve büfe türü işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahiplerine ve okul idarelerine çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemleri anlattı.

Yavuzlu köyündeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, okul idarecileriyle öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. Servisleri de denetleyen ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, öğrencilere başarılar diledi.

Yavuzlu köyü muhtarı Bekir Mülayım da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, jandarma personeline teşekkür etti.

7. sınıf öğrencisi Zehra Kör de okulun ilk gününde heyecanlı olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler daha sonra köpek unsurlarıyla gösteriler yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Eğitim, Güncel, kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement