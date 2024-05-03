Kilis'te Operasyonda Binlerce Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kilis'te Operasyonda Binlerce Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi

Kilis\'te Operasyonda Binlerce Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan 4 şüpheli hakkında '5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

03.05.2024 15:25
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Kilis'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kilis, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Operasyonda Binlerce Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi - Son Dakika

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