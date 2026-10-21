Kilis\'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te Vali Güner Özmen Bulvarı'nda otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü ile beraberindeki kişiyi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.A. yönetimindeki 79 ACB 902 plakalı otomobil, Vali Güner Özmen Bulvarı'nda Ö.K. idaresindeki 79 DN 942 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki E.K, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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