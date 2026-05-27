Kilis\'te Otomobil Tarlaya Savruldu, 6 Yaralı

KİLİS'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya savrulan otomobilde 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. B.H idaresindeki 79 T 0193 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.