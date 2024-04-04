Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edildi

Batman'da drone ile takip edilen minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli yapılan çalışmada, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüste yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.