Kilis\'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, yayalar güçlük yaşadı

Kilis'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, yayalar güçlük yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te öğleden sonra başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanlara ve otobüs duraklarına sığınırken, su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kilis'te öğleden sonra saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Kaynak: AA
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