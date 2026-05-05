Kilis'te Sağanak Uyarısı

Kilis Valiliği, öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre olumsuz hava koşullarının yarın sabah saat 06.00'ya kadar aralıklarla devam edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları, özellikle dere yatakları, su akışının yoğun olduğu bölgeler ve risk teşkil eden alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir. Kamu kurumlarımız teyakkuz halinde olup ilgili ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.