Kilis'te sağanak zeytin ve fıstık ağaçlarına zarar verdi - Son Dakika
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Kilis'te sağanak zeytin ve fıstık ağaçlarına zarar verdi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle zeytin ve fıstık ağaçları zarar gördü. Yağış, tarlalara ve çiftçilere büyük zarar verdi.

09.07.2024 22:35
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Kilis'te sağanak zeytin ve fıstık ağaçlarına zarar verdi

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle zeytin ve fıstık ağaçları zarar gördü.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı ilçe merkezi, Balıklı, Karbeyaz, Şenlikçe, Tahtalı Karadut ve kırsal mahallelerinde etkili olan yağmur ve dolu, çok sayıda biber, domates ekili tarlalara, zeytin ve fıstık ağaçlarına zarar verdi. Ağaçlarındaki zeytinleri ve fıstıkları parçalayan dolu, çiftçileri mağdur etti. Yağış Kilis- Hatay Karayolu ile Musabeyli ilçesindeki yapımı devam eden yollarda da hasara yol açtı. Bazı evleri su bastı. Çiftçiler, dolu vurması nedeniyle büyük zarar gördüklerini, zeytin ve fıstık üreticilerinin ciddi zararı olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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