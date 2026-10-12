Kilis\'te Suriye\'den gelen toz bulutu hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürdü

Kilis'te Suriye'den gelen toz bulutu hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye üzerinden Kilis'e gelen toz bulutu, kentte hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürdü. Yoğunluğu artan toz, trafiği zaman zaman olumsuz etkilerken Meteoroloji verilerine göre etkinin yarın da sürmesi bekleniyor.
Kilis'te etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.
Yoğunluğu giderek artan toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi.
Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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