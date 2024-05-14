Kilis'te briket yüklü tır ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kilis'te briket yüklü tır ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis\'te briket yüklü tır ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis'te M.A.E. yönetimindeki briket yüklü tır ile Hamza K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Hamza K. hayatını kaybederken, oğlu Z.K. ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

14.05.2024 14:55
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Kilis'te briket yüklü tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı briket yüklü tır ile Hamza K. (27) idaresindeki 79 MA 2738 plakalı motosiklet, Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hamza K. ile oğlu Z.K. (4) ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hamza K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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