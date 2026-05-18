Kilis\'te TIR ile motosiklet çarpıştı

KİLİS'te TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Öncüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı 27 BDR 090 plakalı TIR'la N.K.'nin kullandığı 79 ABB 145 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsü N.K. ile arkasındaki L.K.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
