Kilis Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Uyarı

16.04.2026 03:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Valiliği, sosyal medyadaki asılsız okul saldırı iddialarına dikkat çekti ve bilgiye itibar edilmesini istedi.

Kilis Valiliği, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bazı sosyal medya hesaplarında farklı illerdeki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair asılsız paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiği belirtildi.

Doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon içeren paylaşımların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur hadiseler hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda ilimizdeki okullarda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, toplum huzurunu zedeleyebilecek asılsız paylaşımlardan kaçınmaları önemle rica olunur. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Kilis Valiliği, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 03:54:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.