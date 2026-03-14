Kilis Valisi'nden İftar Programında Gazetecilere Mesaj

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Vali Kalaylı programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.
Gazetecilerin ramazan ayını tebrik eden Vali Kalaylı, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz ile gazeteciler katıldı.
