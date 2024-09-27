Kiliseden 323 Milyon Dolar Tazminat Anlaşması

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ABD'de cinsel taciz davaları nedeniyle iflas başvurusunda bulunan Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı New York'taki Rockville Piskoposluğu, mağdurlara yaklaşık 323 milyon dolar ödeme konusunda mahkemeyle anlaşmaya vardı.

New York merkezli "Law360" sitesinin Piskoposluğun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, iflas davasında 600 civarında cinsel taciz mağduruna tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varılan miktarın 234,8 milyon doları kilise tarafından, 85 milyon doları sigorta şirketince ve 3 milyon doları kiliseye borçlu kurumlarca karşılanacak.

Rockville Piskoposluğunun açıklamasında varılan anlaşmanın kilisenin hedeflerine ulaşması için en uygun adım olduğu vurgulanarak, "Piskoposluğun amacı, her zaman kilisenin temel misyonunu sürdürmeye çalışırken aynı zamanda istismardan kurtulanlara adil bir şekilde tazminat ödenmesi olmuştur. Bu anlaşmayla bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, cinsel taciz mağduru 100 kişinin avukatlığını yapan "Slater Schulman LLP" hukuk firmasından Adam Slater, anlaşmaya varılan tazminat miktarının New York'taki Katolik kiliseleri tarihinde ödenecek en yüksek meblağ olduğunu belirtti.

Müvekkillerinin onlarca yıldır "adaletin tecelli etmesini" beklediğini anlatan Slater, "Onların adına bu anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Slater, anlaşmanın ABD genelinde bekleyen benzer davalara örnek teşkil etmesini umduğunu bildirdi.

Faaliyet bölgesinde 1,4 milyon Katolik Hristiyan'a hizmet veren Rockville Katolik Piskoposluğu, bünyesindeki din adamlarına karşı açılan yüzlerce cinsel taciz davası sonrası 2020 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu.

Piskoposluk, 2017 yılında da önceki yıllardan birikmiş cinsel taciz iddialarını mahkeme yoluna gitmeden kapatmak amacıyla istismar mağdurlarıyla anlaşma yoluna gideceğini açıklamış, "Bağımsız Tazminat Programı" adı altında mağdurlara on milyonlarca dolar ödeme yaptığı Amerikan basınında yer almıştı.

Rockville Piskoposluk Bölgesi, ABD'de daha önce cinsel istismar davalarının oluşturduğu maddi yük sebebiyle iflas açıklayan onlarca Katolik Piskoposluğundan en büyüğü konumunda.