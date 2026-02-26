Kim Jong-un’dan ABD’ye Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim Jong-un’dan ABD’ye Mesaj

26.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Jong-un, ABD'nin düşmanca politikasını geri çekmesi durumunda iyi ilişkiler kurulabileceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin ülkesine karşı düşmanca politikasını geri çekmesi ve nükleer statüsüne saygı göstermesi durumunda bu ülkeyle iyi geçinmemeleri için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülke lideri Kim, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirdi.

Kim, Kuzey Kore anayasasında belirtilen mevcut nükleer statüye saygı gösterir ve Pyongyang'a karşı "düşmanca politikasını" geri çekerse ABD ile iyi geçinmemelerine dair hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

Kuzey Kore lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının tamamen ABD'nin tavrına bağlı olduğunu vurgulayarak "İster barış içinde bir arada var olma olsun ister sonsuz bir çatışma, biz her şeye hazırız ve bu tercih bize ait değil." ifadesini kullandı.

"En tehlikeli varlık" olarak nitelendirdiği Güney Kore ile görüşecek hiçbir konunun bulunmadığını aktaran Kim, bu ülkeyi daima "soydaş kategorisinin" dışında tutacaklarını belirtti."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Pyongyang ile diyaloğa açık olduğuna işaret ederek "Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." demişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim Jong-un’dan ABD’ye Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:18:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kim Jong-un’dan ABD’ye Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.