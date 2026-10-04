Kim Jong-un'un denetlediği hipersonik füze tatbikatında 1000 kilometrelik hedef vuruldu - Son Dakika
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Kim Jong-un'un denetlediği hipersonik füze tatbikatında 1000 kilometrelik hedef vuruldu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orta menzilli hipersonik füze tatbikatını denetledi ve nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesi için çağrı yaptı. KCNA, dün Doğu Denizi'ne fırlatılan füzenin 1000 kilometrelik hedefi vurduğunu, Güney Kore ise 700 kilometre katettiğini bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "hipersonik stratejik silah sistemi" kapsamında orta menzilli stratejik füze denemesini denetleyerek, "nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı füze birliklerinin eğitim amacıyla düzenlediği tatbikat kapsamında, dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru orta menzilli stratejik füze fırlatıldı.

Kim, füze birliklerinin "hipersonik stratejik silah sistemini kullanma kabiliyetini geliştirmeye" yönelik tatbikatı yerinde takip etti.

Ülkesinin stratejik saldırı imkanlarının "güvenilirliğini ve öldürücülüğünü" düşmana sürekli olarak göstermenin önemine işaret eden Kim, bu tür tatbikatların "caydırıcılığın uygulanmasının bir biçimi" olduğunu belirtti.

Kim, füze denemelerinin ülkesinin "nükleer savaş caydırıcılığını daha hızlı geliştirmeyi" amaçladığını ifade etti.

Füzenin uçuş rotasının tespit edilemediği iddiası

KCNA, füzenin kuzeydoğu yönünde fırlatıldığını ve Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğunu belirtti. Güney Kore ise 700 kilometre mesafe katettiğini bildirmişti.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerindeki sınırlamalar nedeniyle füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini iddia etmişti.

Uzmanlar, Kuzey Kore medyasının füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini bildirmesinden hareketle, denemenin "Hwasong-16 Na" hipersonik orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kim Jong-un'un denetlediği hipersonik füze tatbikatında 1000 kilometrelik hedef vuruldu - Son Dakika
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