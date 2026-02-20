Kim Jong Un'un Yeni Ekonomik Planı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, beş yıl önce belirlenen siyaset, ekonomi, ulusal savunma, kültür ve diplomasi dahil tüm alanlardaki hedeflerin başarıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Kim, başkent Pyongyang'da beş yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 9. Kongresi'nin açılışında konuştu.

İktidarının 15. yılına giren Kim, konuşmasında 2021'den bu yana özellikle ekonomide önemli ilerleme sağlandığını ve ülkenin "geri döndürülemez biçimde güçlendiğini" savundu.

Son beş yılı "en kötü zorlukların aşıldığı, onurlu bir dönem" olarak nitelendiren Kim, yeni dönem için de dış yardıma ihtiyaç duymadan ekonomik kalkınmayı hedefleyen yeni bir beş yıllık ekonomik plan vurgusu yaptı.

Kim, yeni dönemin bölgesel kalkınma politikaları ve kırsal dönüşüm programları açısından kritik olduğunu belirterek ilerlemenin duraksamadan sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Kim, ülkenin savunma kapasitesini artırmak için yapay zeka destekli füze sistemleri ve yeni nesil silahların geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

Kongre hazırlıkları kapsamında merkez komitenin son beş yıllık çalışmaları analiz etmek için inceleme ekipleri kurduğunu ve delegelerin niteliklerinin sıkı biçimde denetlendiğini dile getiren Kim, toplantıya ise toplam 5 bin delegenin ve 2 bin gözlemcinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Kovid-19 salgını ve başarısız diplomasi girişimleri nedeniyle 2021'de başarısızlık itirafında bulunan Kim, beş yıllık yeni bir plan çağrısı yapmıştı.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2021 yılında toplanmıştı.