Kim Jong-un Yeniden Genel Sekreter Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim Jong-un Yeniden Genel Sekreter Seçildi

23.02.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin kongresinde genel sekreter olarak yeniden seçildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin en üst pozisyonu olan genel sekreterlik görevine yeniden seçildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde delegelerin oylarıyla yeniden partinin başına getirildiği belirtildi.

Haberde, Kim'in idaresinde ülkenin nükleer güçlerini geliştirerek "savaş caydırıcılığını köklü şekilde artırdığı" vurgulandı.

Kore İşçi Partisinin açıklamasında ise nükleer güçlerin geliştirilmesinin ülkeyi "her türlü saldırı tehdidi ve savaş biçimine karşı" hazır hale getirdiği savunuldu.

Kore İşçi Partisinde değişim

Kongrede ayrıca partinin merkez komitesi için yeni bir liste yayımlandı. Haberde, 138 üyeli organda yaşlı askeri komutanlar ve Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 76 yaşındaki başkanı Choe Ryong Hae de dahil çok sayıda ismin görevden alındığı kaydedildi.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının "beyni" ve ana mimarı kabul edilen askeri isimlerden Mareşal Pak Jong Chon ve Mareşal Ri Pyong Chol da merkez komitesinde yer almadı.

Öte yandan, gelecek 5 yıl için siyasi ve askeri hedeflerin açıklamasının beklendiği kongrenin dördüncü gününde parti liderliğine yeniden seçilen Kim'in ayrıca, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer hedeflerini hızlandırmaya yönelik planlarını da duyurmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim, ilk günkü açıklamasında kongreye toplam 5 bin delegenin ve 2 bin gözlemcinin katıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2021'de toplanmıştı.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Kuzey Kore, Savunma, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim Jong-un Yeniden Genel Sekreter Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
10:03
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 10:57:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Kim Jong-un Yeniden Genel Sekreter Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.