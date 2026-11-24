Kuzey Kore, Wonsan kentindeki bir çocuk kampını yaptırım listesine alan İsviçre'nin, Pyongyang'daki yeni diplomatik temsilciliğini kapatabileceği mesajını verdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kim, İsviçre'nin, "Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edildiğine" dair iddialarda ismi geçen Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım listesine alma kararını şiddetle kınadı.

İsviçre'nin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da diplomatik ofisinin yeniden açılmasının ardından gelen söz konusu yaptırım kararını "düşmanca sinyal" olarak nitelendiren Kim, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına açılan diplomatik ofisin "var olma nedenini yitirdiğini" ifade etti.

Kim, Dışişleri Bakanlığına, Pyongyang'daki İsviçre diplomatik temsilciliğinin birkaç gün içinde kapatılması konusunu titizlikle incelemesi ve ilgili önlemleri alması konusunda öneride bulunacağını aktardı.

İsviçre'nin çocuk kampına yönelik yaptırım kararı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunmasının ardından geldi.

Yonhap ajansının haberine göre de Ukrayna merkezli bir gazete geçen yıl, iki Ukraynalı çocuğun Rus askerleri tarafından kaçırılarak Wonsan kentindeki Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'na gönderildiğini iddia etmişti.