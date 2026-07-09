KİMDER Ormana Temizlik Etkliği Düzenledi - Son Dakika
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KİMDER Ormana Temizlik Etkliği Düzenledi

KİMDER Ormana Temizlik Etkliği Düzenledi
09.07.2026 12:15
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KİMDER, orman temizliği etkinliği ile çevre bilincini artırmayı hedefledi.

Kırşehir İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) üyeleri kent merkezinde ormanlık bölgede temizlik yaptı.

KİMDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi'nin öncülüğünde KİMDER'in destek verdiği etkinlikte, dernek üyeleri, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kındam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir araya geldi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı "Orman Temizliği Seferberliği" etkinliği kapsamında gönüllüler, ormanlık alana dağılarak çalışma yaptı.

Çok sayıda şişe, kağıt, çöp ve plastik atıklar toplanırken, çevre temizliği ve ormanların kirlenmesine karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

KİMDER Başkanı Yunus Aydın, etkinliği değerlendirerek, doğal alanların korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasını hedeflediklerini belirtti.

Doğaya bırakılan her atığın geleceğe bırakılan bir yük olduğunu aktaran Aydın, herkesin çevre temizliğine odaklanmasını isteyerek, doğal kaynakları korunmasına katkı sağlayan ve çevre bilincini artıran herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, 3. Sayfa, Ormana, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİMDER Ormana Temizlik Etkliği Düzenledi - Son Dakika

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