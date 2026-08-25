Kınalı Kekliklerle Kene Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kınalı Kekliklerle Kene Mücadelesi

Kınalı Kekliklerle Kene Mücadelesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonu, 234 bin kınalı keklikle kene ve zararlılarla savaşıyor.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kınalı Keklik Üretim İstasyonu, kurulduğu günden bu yana ürettiği 234 bin 600 kınalı keklikle illerdeki kene ve zararlı böceklerle mücadeleye katkı sağlıyor.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından kene ve zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için İnönü Üniversitesi yerleşkesinde 2012'de Kınalı Keklik Üretim İstasyonu kuruldu.

Her yıl binlerce kekliğin yetiştirildiği merkezde bugüne kadar üretilen 234 bin 600 kınalı keklik, Kayseri, Ağrı, Iğdır, Denizli, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ gibi illerde doğaya salındı.

"Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu" olarak da bilinen keklikler, doğada kene ve zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için mücadele ediyor.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, AA muhabirine, merkezde bu yıl 6 bin kınalı keklik yetiştirdiklerini söyledi.

Öcal, merkezde üretilen kekliklerden 300'ünü Malatya'da, geri kalan kısmını ise çeşitli illerde doğaya saldıklarını ifade etti.

Kekliklerin ekolojik dengeyi de desteklediğini belirten Öcal, şöyle konuştu:

"Kekliklerin kene üzerindeki etkisi, kekliğin beslenme biyolojisinden kaynaklanmaktadır. Kınalı keklikler 0-3 aylık yavru (palaz) döneminde yüksek protein ihtiyacı nedeniyle doğada bulabildikleri karınca, böcek larvaları, örümcek, çekirge ve keneleri tüketir. Keklik salımının kene popülasyonu üzerindeki etkisi dolaylı bir kontrol niteliğindedir. Ayrıca, aynı kanatlılar tarımsal zararlılarla da mücadele ederek kimyasal ilaç kullanımının azalmasına katkı sağlar."

Doğaya salınan kekliklere antiparaziter ilaçlama da yapıldığını dile getiren Öcal, uygulamayla kekliklere bit, kene ve parazitlerin yapışmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Öcal, kekliklerin yaban hayatının desteklenmesinde de önemli rol aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu salımlar, kenelerin yanı sıra çeşitli zararlı böceklere karşı yürütülen biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. İstasyonumuz 2012 yılında İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde, 36 dekarlık bir alanda ve yıllık 10 bin üretim kapasitesiyle kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar istasyonumuzda toplam 234 bin 600 kınalı keklik üretilmiştir. Üretilen keklikler, Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı çerçevesinde belirlenen sahalarda doğaya salınmaktadır."???????

Kaynak: AA

Hayvanlar, Malatya, Kınalı, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınalı Kekliklerle Kene Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:09:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kınalı Kekliklerle Kene Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.