Kır Bekçileri, Kilis'teki Fıstık Bahçelerinde Hırsızlık Yapanları Yakaladı - Son Dakika
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Kır Bekçileri, Kilis'teki Fıstık Bahçelerinde Hırsızlık Yapanları Yakaladı

Kilis'te Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığı bünyesinde çalışan kır bekçileri, hasadı yaklaşan Antep fıstığı bahçelerinde mesai yapıyor. Geçtiğimiz gece fıstık bahçesinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan bekçiler, çuvallara doldurulmuş halde 100 kilogram fıstık ele geçirdi. Hırsızlıkla mücadelede 24 saat devriye gezen kır bekçileri, fıstık üreticileri tarafından teşekkür edildi.

23.07.2024 13:01
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Kilis'te Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığı bünyesinde çalışan kır bekçileri, hasadı yaklaşan Antep fıstığı bahçelerde mesai yapıyor.

Fıstık bahçesinde 7 gün 24 saat devriye gezen bekçiler geçtiğimiz gece fıstık bahçesinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Kır bekçileri fıstık bahçesinde çuvallara doldurulmuş halde 100 kilogram fıstık yakaladı. Hırsızların kaçtığı olayda ele geçirilen 100 kilogram fıstık sahibine teslim edildi.

Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Ali Gündoğmuş, kır bekçilerinin hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla 24 saat devriye gezdiklerini söyledi.

Gündoğmuş, hırsızlıkla mücadelede kır bekçilerinin 3 vardiya şeklinde çalıştığını ve hırsızlık olaylarına göz açtırmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Önceki gün bekçilerimiz devriye sırasında çuvallara doldurulmuş şekilde fıstık hırsızlığı ile karşılaşmış hemen müdahale etmiş ancak hırsızlar olay yerinden maalesef kaçtı. Çuvallarda ele geçirilen fıstığı sahibine teslim ettik. Hırsızlarla mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Fıstık üreticisi Hamza Özdemir de bahçesinden çalınan fıstıkları teslim alarak çalışmalarından ötürü Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kilis, Tarım, Güvenlik, Hırsızlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kır Bekçileri, Kilis'teki Fıstık Bahçelerinde Hırsızlık Yapanları Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kır Bekçileri, Kilis'teki Fıstık Bahçelerinde Hırsızlık Yapanları Yakaladı - Son Dakika
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