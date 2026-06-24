Kiracı, Ev Sahibine Bıçakla Saldırdı

KARTAL'da Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tanyeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan ev sahibinin yere yığıldığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Niyazi Tanyeli ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tanyeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise kaçan şüpheli C.D.'yi saldırıda kullandığı bıçak ile beraber yakaladı.

KAVGA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Tanyeli'nin bıçaklanmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.